        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünün teması belli oldu

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünün teması belli oldu

        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" temasının belirlendiği bildirildi.

        Giriş: 07.03.2026 - 15:17
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünün teması belli oldu

        Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" temasının belirlendiği bildirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkanlıkça düzenlenen tören ve kutlamaları ülkede ortak bir çizgide buluşturmak adına 2018'den itibaren her yıl bir tema belirlendiği ifade edildi.

        2018'de "Birileri Var", 2019'da "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale", 2020'de "Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler", 2021'de"İstiklalden İstikbale Çanakkale", 2022'de "Bir Yanımız Hep Çanakkale", 2023'te "Ruhumuzda Var", 2024'te "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale", 2025'te "Yüz Onun", bu yıl da "Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" olarak tespit edildiği duyuruldu.

        18 Mart günü Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin 111. yılında "Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" temasının kullanılacağının belirtildiği açıklamada, bu temanın, Çanakkale'de vatanı uğruna canını ortaya koyan bir milletin fedakarlığını ve o fedakarlıkla ebediyen dalgalanan ve dalgalanacak olan bayrağın hürriyetini ifade ettiği, 1915'te ortaya konulan eşsiz direniş yalnızca askeri bir başarı değil, milletin inancı, cesareti, dayanışması, fedakarlığı ve sarsılmaz iradesinin tarihe kazınmış nişanesi olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü anma programı, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecektir. Mehmetçiğin aziz hatırasını, manevi mirasını ve milli birlik ile beraberliğin harcı olan Çanakkale ruhunu kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla düzenlenecek törenlere ilişkin bilgi, belge, tasarım ve görsel materyaller, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla yüksek çözünürlüklü olarak www.18martetkinlikleri.com adresinden erişime sunulacaktır. 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' temasıyla hazırlanan kamu spotu da hafta boyunca ilgili mecralarda yayımlanacaktır."

