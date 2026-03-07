Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fiziksel aktivite salonu açıldı

        Çanakkale'deki Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kurulan fiziksel aktivite salonu vatandaşların hizmetine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fiziksel aktivite salonu açıldı

        Çanakkale'deki Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kurulan fiziksel aktivite salonu vatandaşların hizmetine açıldı.


        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezde fizyoterapi hizmetleri fizyoterapist Sevim Nur Güler tarafından veriliyor.


        Salonda kas-iskelet sisteminin desteklenmesi, kronik ağrıların azaltılması, duruş bozukluklarının düzeltilmesi ve günlük yaşam aktivitelerinin daha konforlu sürdürülebilmesi amacıyla bireysel fizyoterapi uygulamaları gerçekleştiriliyor.


        Merkezde ayrıca toplumda hareketli yaşam alışkanlığını artırmak amacıyla yaş ve fiziksel duruma uygun grup egzersiz programları da düzenleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı

        Benzer Haberler

        Ayvacık'ta çocuklar için teravih sonrası sürpriz etkinlik düzenlendi
        Ayvacık'ta çocuklar için teravih sonrası sürpriz etkinlik düzenlendi
        Geleceğin kadın kaptanları denizcilik sektörüne katkı için göreve hazırlanı...
        Geleceğin kadın kaptanları denizcilik sektörüne katkı için göreve hazırlanı...
        Çanakkale'de vatandaşları 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen emlakç...
        Çanakkale'de vatandaşları 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen emlakç...
        Çanakkale'de yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan şü...
        Çanakkale'de yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan şü...
        Çanakkale'de lise öğrencisi okulun 3. katından atlayarak hayatını kaybetti...
        Çanakkale'de lise öğrencisi okulun 3. katından atlayarak hayatını kaybetti...
        Gelibolulu liseliler "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" bilgi yarışmasında der...
        Gelibolulu liseliler "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" bilgi yarışmasında der...