Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fiziksel aktivite salonu açıldı
Çanakkale'deki Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kurulan fiziksel aktivite salonu vatandaşların hizmetine açıldı.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezde fizyoterapi hizmetleri fizyoterapist Sevim Nur Güler tarafından veriliyor.
Salonda kas-iskelet sisteminin desteklenmesi, kronik ağrıların azaltılması, duruş bozukluklarının düzeltilmesi ve günlük yaşam aktivitelerinin daha konforlu sürdürülebilmesi amacıyla bireysel fizyoterapi uygulamaları gerçekleştiriliyor.
Merkezde ayrıca toplumda hareketli yaşam alışkanlığını artırmak amacıyla yaş ve fiziksel duruma uygun grup egzersiz programları da düzenleniyor.
