Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolulu liseliler "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" bilgi yarışmasında derece elde etti

        Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, İstiklal Marşı şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile eserlerini konu alan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı bilgi yarışmasının Kocaeli'deki Marmara Bölge Finali'nde Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Gelibolulu liseliler "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" bilgi yarışmasında derece elde etti

        Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, İstiklal Marşı şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile eserlerini konu alan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı bilgi yarışmasının Kocaeli'deki Marmara Bölge Finali'nde Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu


        Yarışmada Çanakkale'nin Gelibolu ilçesini temsil eden Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Marmara Bölgesi'nden katılan okullar arasında üçüncülük elde etti.


        Yarışmaya katılan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı
        Gelibolu'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı
        Gelibolu'da kumar oynatan işletmeye mühür, 8 kişiye ise 552 bin lira ceza
        Gelibolu'da kumar oynatan işletmeye mühür, 8 kişiye ise 552 bin lira ceza
        Gelibolu Başkanı Soyuak, belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'n...
        Gelibolu Başkanı Soyuak, belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'n...
        Sarıçay'da ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor
        Sarıçay'da ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor
        Gökçeadalı kadınlardan Kaymakam Acar'a el emeği hediyesi
        Gökçeadalı kadınlardan Kaymakam Acar'a el emeği hediyesi
        Gündüz hafriyatla, akşam sanatla ilgileniyor
        Gündüz hafriyatla, akşam sanatla ilgileniyor