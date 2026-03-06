Gelibolulu liseliler "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" bilgi yarışmasında derece elde etti
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, İstiklal Marşı şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile eserlerini konu alan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı bilgi yarışmasının Kocaeli'deki Marmara Bölge Finali'nde Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, İstiklal Marşı şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile eserlerini konu alan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı bilgi yarışmasının Kocaeli'deki Marmara Bölge Finali'nde Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu
Yarışmada Çanakkale'nin Gelibolu ilçesini temsil eden Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Marmara Bölgesi'nden katılan okullar arasında üçüncülük elde etti.
Yarışmaya katılan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.