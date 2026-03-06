Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu Başkanı Soyuak, belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediyedeki kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Gelibolu Başkanı Soyuak, belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediyedeki kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


        Belediye hizmet binasında kadın personelle buluşan Soyuak, belediyenin farklı birimlerinde özveriyle görev yapan kadın çalışanlara çiçek verdi.


        Soyuak, yaptığı konuşmada, kadınların toplumun her alanında olduğu gibi yerel yönetimlerde de önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, kadın emeğinin şehirlerin gelişiminde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı.


        Kadın çalışanların belediye hizmetlerinin yürütülmesinde büyük bir gayretle görev yaptığını belirten Soyuak, "Kadınlarımızın azmi, emeği ve fedakarlığı hem çalışma hayatımıza hem de toplumsal hayatımıza güç katıyor. Belediyemizde görev yapan tüm kadın mesai arkadaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

