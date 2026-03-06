Gündüz hafriyatla, akşam sanatla ilgileniyor

MEHMET YAVAŞ - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Berkay Dal, gündüzleri iş makinesi operatörlüğü yaparken akşamları bale eğitmeni olarak öğrencilerini yetiştiriyor.



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nden 2023 yılında mezun olan ve bale eğitmeni sertifikası da alan Dal, yaklaşık 3 yıl önce Balıkesir'den Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine taşındı.



Hafriyat işi yapan arkadaşı Ali Çakır aracılığıyla sektöre adım atan Dal, zamanla iş makinesi operatörlüğünü öğrendi.



Şantiyelerde aktif olarak iş makinesi operatörü olarak çalışan Dal, sanatla bağını koparmamak için akşam saatlerinde ilçedeki özel bir sanat merkezinde bale dersleri vermeye başladı. Haftanın 2 günü 15 öğrenciye bale eğitimi veren Dal, öğrenimini gördüğü sanat dalından da kopmadı.



- "Bale, sahne sanatları, ışık ve makyaj alanlarında kendimi geliştirmeye çalışıyorum"



Dal, AA muhabirine, iş makinesi operatörlüğünün yanı sıra son 1 yıldır da ilçede öğrencilerine bale dersi verdiğini söyledi.



Severek yaptığı operatörlüğün dışında eğitimini aldığı mesleğini de sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dal, şöyle konuştu:



"Gündüzleri iş makinesi kullanıyorum, akşamları ise öğrencilerimle bale çalışıyoruz. Konservatuvar mezunu olduğum için sahneden ve sanattan uzak kalmak istemedim. Bale, sahne sanatları, ışık ve makyaj gibi alanlarda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum."



Dal, iki farklı mesleği bir arada yürütmesinin çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını belirterek, aldığı olumlu tepkilerin kendisini motive ettiğini kaydetti.



Ayvacık gibi küçük bir ilçede bale eğitimi vermenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Dal, sanatın her yerde yapılabileceğini göstermek istediğini sözlerine ekledi.

