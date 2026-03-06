Biga'da öğrenciler, İstanbul'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren öğretmenin anısına karanfil dağıttı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ortaokul öğrencileri, İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatmak ve öğretmenlerine destek olmak amacıyla karanfil dağıttı.
Biga Ortaokulu öğrencileri, okulda görev yapan öğretmenleri sınıflarında ziyaret ederek karanfil verdi.
Öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Çelik için düzenlenen etkinlikte öğretmenleri duygusal anlar yaşadı.
