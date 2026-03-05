Biga'da deprem farkındalık standı açıldı



ÇANAKKALE-Çanakkale'nin Biga ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla vatandaşlarda afet bilinci oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.



Biga Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde Biga Belediye Meydanı’nda kurulan stantta, Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD) Arama Kurtarma ve Biga Adventure 17 Derneği ekipleri yer aldı.



Etkinlik kapsamında arama kurtarma çalışmalarında kullanılan teknik araç ve ekipmanlar sergilenerek vatandaşların incelemesine sunuldu.



Gönüllü ekipler, standı ziyaret eden vatandaşlara deprem öncesinde konutlarda ve iş yerlerinde alınması gereken tedbirler ile afet anında uygulanması gereken doğru davranış şekilleri hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Özellikle çocuklara yönelik gerçekleştirilen afet farkındalığı anlatımları ilgiyle takip edildi.



Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, USSOD Başkanı Mücteba Bektaş ile Biga Adventure 17 Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Çağlar Deniz, arama kurtarma süreçleri ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.



Yetkililer, toplumda afet bilincinin yaygınlaşmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür farkındalık ve eğitim çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini kaydetti.

