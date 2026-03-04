ÇOMÜ Fen Fakültesi'nde dekanlık devir teslim töreni yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi'nde dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi.



Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törende rektör yardımcıları, genel sekreter, fakülte yönetimi, bölüm başkanları ile akademik ve idari personel hazır bulundu.



Törende konuşan Erenoğlu, son günlerde Fen Fakültesi Dekanlığı sürecine ilişkin kamuoyunda yapılan değerlendirmelere değinerek, sürecin hukuki çerçevede ve mevzuata uygun biçimde yürütüldüğünü söyledi.



Rektör Erenoğlu, Fen Fakültesi Dekanlığı için Prof. Dr. Sercan Karav'ın üniversite tarafından önerildiğini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun görüldüğünü ve resmi onay sürecinin tamamlandığını belirterek, "Süreç, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde yürütüldü. Belgesi olan bir süreci iddialarla tartışmaya açmak akademik yöntem değildir. Biz kanaatle değil, kanıtla konuşuruz." dedi.



Vekalet uygulamasının yükseköğretim sisteminde yerleşik ve hukuki bir mekanizma olduğuna işaret eden Prof. Dr. Erenoğlu, bu uygulamanın idari sürekliliği sağlamak amacıyla kullanıldığını ve kalıcı bir tasarruf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.



Görevi devralan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav ise fakültenin akademik üretkenliğini artırmaya, disiplinler arası çalışmaları güçlendirmeye ve öğrenci odaklı yönetim anlayışını sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.



Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.​​​​​​​



