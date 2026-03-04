Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 40 zanlı yakalandı

        Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheliden 11'si tutuklandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 09:31
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 40 zanlı yakalandı

        Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheliden 11'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri, 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, 60 bin 815 kişi ile 72 bin 416 araç sorgusu gerçekleştirdi.

        Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 40 zanlıdan 11'i jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

