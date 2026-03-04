Canlı
        Gelibolu'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

        Gelibolu Öğretmen Evi'nde düzenlenen turnuvada mangala, Q-bitz, pentago, küre, equilibrio ve benzeri akıl oyunları kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

        İlkokul ve ortaokul kademesindeki öğrencilerin katıldığı etkinlikte yarışmalar, görevli öğretmenlerin gözetiminde belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirildi.

        Turnuva sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren öğrenciler, il finallerinde Gelibolu'yu temsil etmeye hak kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

