Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale Savaşları'nın kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş 111. yılında anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Savaşları'nın kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş 111. yılında anıldı


        ÇANAKKALE-Çanakkale Savaşları'nın sembol isimlerinden, Türk askerine verilen "Mehmetçik" isminin ilham kaynağı Bigalı Mehmet Çavuş ve silah arkadaşları, 4 Mart 1915'te Seddülbahir Kalesi'nde sergiledikleri kahramanlığın 111. yıl dönümünde törenle anıldı.

        Seddülbahir çıkarması sırasında İngiliz birliklerine karşı yaklaşık 20 kişilik mangasıyla büyük bir direniş gösteren Bigalı Mehmet Çavuş için düzenlenen anma programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kahramanlık destanının yazıldığı topraklarda gerçekleştirildi. Seddülbahir Kalesi'ndeki törene, Mehmet Çavuş'un torunları ve Biga'dan gelen öğrenciler yoğun olarak katıldı.

        Törende, Mehmet Çavuş'un 4 Mart 1915'te gemilerin yoğun bombardıman ateşi ve makineli tüfek saldırısı altında askerleriyle birlikte başlattığı savunma anlatıldı, çarpışma sırasında tüfeğinin mekanizması bozulunca istihkâm küreğiyle düşmana saldırarak İngiliz birliklerini geri çekilmeye zorlayan Mehmet Çavuş'un azmi vurgulandı.

        Tören sonrası Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bigalı Mehmet Çavuş'un kahramanlık destanını yazdığı yerde yani Seddülbahir kalesinde her sene olduğu gibi bu senede torunlarının geniş katılımıyla ve Bigalı öğrencilerimiz ile birlikte tekrardan andık. Bu organizasyonda bizlerden desteğini esirgemeyen Tarihi Alan Başkanımız Sayın İsmail Kaşdemir'e, Biga Belediye Başkanımız Alper Şen'e, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap'a ve Çanakkale turizm tanıtma derneğine teşekkür ederiz."

        Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Dr. Öğr. Üyesi Taşçı: "Türkiye çok büyük bir diplomatik ahlak örneği sergil...
        Dr. Öğr. Üyesi Taşçı: "Türkiye çok büyük bir diplomatik ahlak örneği sergil...
        Dr. Mithat Atabay: "Savaşın yaklaşık olarak 4-5 hafta süreceği tahmin edilm...
        Dr. Mithat Atabay: "Savaşın yaklaşık olarak 4-5 hafta süreceği tahmin edilm...
        ÇOMÜ Fen Fakültesi'nde dekanlık devir teslim töreni yapıldı
        ÇOMÜ Fen Fakültesi'nde dekanlık devir teslim töreni yapıldı
        Gelibolu'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
        Gelibolu'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
        Çanakkale'de aranan 159 şahıs yakalandı
        Çanakkale'de aranan 159 şahıs yakalandı
        Yenice'de jandarma ekiplerince çeşitli eğitimler verildi
        Yenice'de jandarma ekiplerince çeşitli eğitimler verildi