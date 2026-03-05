Çanakkale Savaşları'nın kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş 111. yılında anıldı



ÇANAKKALE-Çanakkale Savaşları'nın sembol isimlerinden, Türk askerine verilen "Mehmetçik" isminin ilham kaynağı Bigalı Mehmet Çavuş ve silah arkadaşları, 4 Mart 1915'te Seddülbahir Kalesi'nde sergiledikleri kahramanlığın 111. yıl dönümünde törenle anıldı.



Seddülbahir çıkarması sırasında İngiliz birliklerine karşı yaklaşık 20 kişilik mangasıyla büyük bir direniş gösteren Bigalı Mehmet Çavuş için düzenlenen anma programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kahramanlık destanının yazıldığı topraklarda gerçekleştirildi. Seddülbahir Kalesi'ndeki törene, Mehmet Çavuş'un torunları ve Biga'dan gelen öğrenciler yoğun olarak katıldı.



Törende, Mehmet Çavuş'un 4 Mart 1915'te gemilerin yoğun bombardıman ateşi ve makineli tüfek saldırısı altında askerleriyle birlikte başlattığı savunma anlatıldı, çarpışma sırasında tüfeğinin mekanizması bozulunca istihkâm küreğiyle düşmana saldırarak İngiliz birliklerini geri çekilmeye zorlayan Mehmet Çavuş'un azmi vurgulandı.



Tören sonrası Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bigalı Mehmet Çavuş'un kahramanlık destanını yazdığı yerde yani Seddülbahir kalesinde her sene olduğu gibi bu senede torunlarının geniş katılımıyla ve Bigalı öğrencilerimiz ile birlikte tekrardan andık. Bu organizasyonda bizlerden desteğini esirgemeyen Tarihi Alan Başkanımız Sayın İsmail Kaşdemir'e, Biga Belediye Başkanımız Alper Şen'e, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap'a ve Çanakkale turizm tanıtma derneğine teşekkür ederiz."



Program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.

