Sarıçay'da ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü tarafından, Çanakkale il merkezinden geçen Sarıçay'da yürütülen dere ıslahı ve rüsubat temizliği çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



DSİ'den yapılan açıklamada, bölgede özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek taşkın riskini azaltmak ve suyun akışını daha düzenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, dere yatağında biriken rüsubat, kum ve çeşitli malzemelerin temizliğinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.



Çalışmalarla, Sarıçay'ın akış kapasitesinin artırılması ve çevredeki yerleşim alanlarının olası taşkın risklerine karşı korunması hedeflendiği belirtilen açıklamada, "DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasındaki dere ve akarsularda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürerek taşkın risklerini azaltmaya yönelik faaliyetlerine devam etmektedir." ifadelerini yer verildi.

