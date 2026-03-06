Canlı
        Haberleri

        Sarıçay'da ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü tarafından, Çanakkale il merkezinden geçen Sarıçay'da yürütülen dere ıslahı ve rüsubat temizliği çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Giriş: 06.03.2026 - 15:33
        Sarıçay'da ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü tarafından, Çanakkale il merkezinden geçen Sarıçay'da yürütülen dere ıslahı ve rüsubat temizliği çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        DSİ'den yapılan açıklamada, bölgede özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek taşkın riskini azaltmak ve suyun akışını daha düzenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, dere yatağında biriken rüsubat, kum ve çeşitli malzemelerin temizliğinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

        Çalışmalarla, Sarıçay'ın akış kapasitesinin artırılması ve çevredeki yerleşim alanlarının olası taşkın risklerine karşı korunması hedeflendiği belirtilen açıklamada, "DSİ 25. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasındaki dere ve akarsularda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürerek taşkın risklerini azaltmaya yönelik faaliyetlerine devam etmektedir." ifadelerini yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

