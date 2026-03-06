Gelibolu'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı.





Polis ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Alaeddin Mahallesi Kaptan Sokak'ta bulunan bir kahvehanede denetim yaptı.





Denetimde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 69'ar bin lira para cezası uygulandı.



Kumar oynatıldığı tespit edilen kahvehane ise mühürlendi.

