Gelibolu'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı.
Giriş: 06.03.2026 - 20:57 Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Alaeddin Mahallesi Kaptan Sokak'ta bulunan bir kahvehanede denetim yaptı.
Denetimde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 69'ar bin lira para cezası uygulandı.
Kumar oynatıldığı tespit edilen kahvehane ise mühürlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri