Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gider, mesajında, kadının üretimin içinde, karar mekanizmalarında, eğitimde, bilimde ve kamusal hayatın her alanında varlığıyla toplumu şekillendiren asli bir güç olduğunu bildirdi.

        Türkiye'de son yıllarda kadınların eğitimden iş hayatına, girişimcilikten siyasete kadar pek çok alanda daha görünür hale gelmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Gider, şunları kaydetti:


        "Bu kazanımların kalıcı olması ise yalnızca yasal düzenlemelerle değil, fırsatların adil biçimde genişletilmesiyle mümkündür. Kadınların güçlenmesi, toplumun zayıflaması değil; tam tersine toplumun daha sağlam bir zemine kavuşması demektir. Bu nedenle kadınların güven içinde yaşadığı, emeğinin karşılığını aldığı ve potansiyelini özgürce ortaya koyabildiği bir Türkiye için çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tarlada üretime katkı sunan çiftçi kadınlarımızdan bilim ve teknoloji alanında emek veren gençlerimize, ailesini ayakta tutan annelerimizden iş dünyasında yeni yollar açan girişimcilerimize, evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden aziz şehit annelerimize kadar hayatın her alanında emek veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadınların emeği, kararlılığı ve vicdanı bu ülkenin en güçlü teminatlarından biridir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?

        Benzer Haberler

        Büyük araçlara küçüklüğünden beri hayranlık duyan Buket, 3 yıldır ağır vası...
        Büyük araçlara küçüklüğünden beri hayranlık duyan Buket, 3 yıldır ağır vası...
        AK Partili Gider'den Kadınlar Günü mesajı: Kadının gücü, toplumun istikamet...
        AK Partili Gider'den Kadınlar Günü mesajı: Kadının gücü, toplumun istikamet...
        Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünün teması belli oldu
        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünün teması belli oldu
        Çanakkale'de 45 bin kilogram atık bertaraf edildi
        Çanakkale'de 45 bin kilogram atık bertaraf edildi