Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şaban C. idaresindeki 17 SC 552 plakalı otomobil, Söğütlü köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılan Şaban C, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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