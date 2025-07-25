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        Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:31 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:31
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        Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Şaban C. idaresindeki 17 SC 552 plakalı otomobil, Söğütlü köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı araçtan Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılan Şaban C, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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