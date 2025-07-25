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        Çanakkale'de "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi

        Çanakkale'de su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin stratejik planlamalar oluşturmak amacıyla "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:56
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        Çanakkale'de "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi
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        Çanakkale'de su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin stratejik planlamalar oluşturmak amacıyla "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" yapıldı.

        Vali Yardımcısı Polat Kara başkanlığında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan toplantının ana gündemini, su kaynaklarının korunması, verimli kullanımı ve havza ölçekli yönetim planlarının değerlendirilmesi oluşturdu.

        Toplantıya Vali Yardımcısı Kara, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İçme Suları Daire Başkanı Dr. Mustafa Berk Duygu, ilgili kurum amirleri ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

        Açılış konuşmasını gerçekleştiren Duygu, su yönetimi konusunda ulusal ve yerel düzeyde yürütülen çalışmalara dikkati çekti.

        Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personelince havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği çalışmaları ve 2024 yılı İl Su Kurulu kararlarının uygulama süreçlerine dair -sunumlar yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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