Gelibolu Belediyesi Korsavaş Derneği üyelerini ağırladı

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, Dernek Başkanı Ertuğrul Erdoğan ve beraberindeki heyeti kentte ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çanakkale’nin Gelibolu Belediyesi Kore ve Kıbrıs Gazileri (Korsavaş) Derneği üyelerini misafir etti.

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