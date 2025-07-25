Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu Belediyesi Korsavaş Derneği üyelerini ağırladı

        Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi Kore ve Kıbrıs Gazileri (Korsavaş) Derneği üyelerini misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:10 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu Belediyesi Korsavaş Derneği üyelerini ağırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale’nin Gelibolu Belediyesi Kore ve Kıbrıs Gazileri (Korsavaş) Derneği üyelerini misafir etti.

        Ankara'nın Çankaya merkezli Korsavaş Derneği üyeleri, Çanakkale Şehitliği'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Gelibolu Belediyesi'nde ağırlandı.

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, Dernek Başkanı Ertuğrul Erdoğan ve beraberindeki heyeti kentte ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Ziyaret kapsamında, tarihi alanların yanı sıra Gelibolu'nun çeşitli noktaları da gezildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Çanakkale'de Teşkilat Akademisi'nde...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Çanakkale'de Teşkilat Akademisi'nde...
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alın...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edi...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edi...