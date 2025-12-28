Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da "2025 Yılına Veda Müzik Şöleni" düzenlendi

        –Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Müzik ve Folklor Kültür Derneği tarafından düzenlenen "2025 Yılına Veda Müzik Şöleni Konseri" Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:02 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:02
        Gelibolu'da "2025 Yılına Veda Müzik Şöleni" düzenlendi
        –Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Müzik ve Folklor Kültür Derneği tarafından düzenlenen “2025 Yılına Veda Müzik Şöleni Konseri” Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, birbirinden değerli eserler seslendirilirken, kültür ve sanatın birleştirici gücü bir kez daha hissedildi.

        Programın sonunda Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, koro şefi Hayri Güneş’e günün anısına plaket takdim etti. Batır, konserin hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara ve organizasyonda görev alanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

