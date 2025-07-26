Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Bolayır ve Koruköy yakınlarındaki tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.