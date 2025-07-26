Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Bolayır ve Koruköy yakınlarındaki tarım arazisinde saat 12.
2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Bolayır ve Koruköy yakınlarındaki tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Fuat SERTDEMİR/GELİBOLU (Çanakkale),
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.