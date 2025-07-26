Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Koruköy yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen hava ve kara ekipleri yangına müdahale etti.
Yapılan çalışma sonrası ormana sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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