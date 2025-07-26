Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine Üvecik köyü kırsalında çıkan yangına yapılan etkili müdahale neticesinde; Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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