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        Çanakkale Ticaret Borsası

        Çanakkale Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı ortalama 5,74 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:28
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        Çanakkale Ticaret Borsası
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        Çanakkale Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı ortalama 5,74 liradan işlem gördü.

        Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü
        Mısır Kg 5,74 HTS
        Buğday (ekmeklik) Kg 7,90 HTS
        Ayçiçeği (yağlık) Kg 14,55 HTS
        Arpa (yemlik) Kg 6,40 MTS
        Buğday (yemlik) Kg 7,09 MTS
        İnek sütü Litre 13,49 MTS

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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