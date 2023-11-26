Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de dolu etkili oldu

        Çanakkale'de dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:22 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de dolu etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.

        Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde doluya bıraktı.

        Dolu yağışının ardından yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kentte bir süre sonra sulu kar yağışı başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        3. rehine takası başladı
        3. rehine takası başladı
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (3)
        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (3)
        Çanakkale'de kar yağışı başladı
        Çanakkale'de kar yağışı başladı
        AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
        AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
        Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101'üncü yılı törenlerle kutlan...
        Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101'üncü yılı törenlerle kutlan...
        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (2) 
        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (2) 
        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı
        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı