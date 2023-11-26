Çanakkale'de dolu etkili oldu

Çanakkale'de dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde doluya bıraktı.

Dolu yağışının ardından yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kentte bir süre sonra sulu kar yağışı başladı.

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