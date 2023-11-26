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        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:15
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        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (3)
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        ÇANAKKALEBOĞAZI'NINRENGİ DEĞİŞTİ

        Çanakkale'de, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı´nın bazı bölgelerinde denizin rengini kahverengiye döndürdü. Boğazın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

        Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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