Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (3)
ÇANAKKALEBOĞAZI'NINRENGİ DEĞİŞTİ
Çanakkale'de, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı´nın bazı bölgelerinde denizin rengini kahverengiye döndürdü. Boğazın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.
Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,
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