Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (3)

ÇANAKKALEBOĞAZI'NINRENGİ DEĞİŞTİ

Çanakkale'de, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı´nın bazı bölgelerinde denizin rengini kahverengiye döndürdü. Boğazın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,