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        AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı

        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığınca 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:47
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        AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
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        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığınca 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapıldı.

        İl ve ilçe teşkilatı üyeleri, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün komisyon başkanlığını yaptığı Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasına katıldı. Üyeler, belediye başkan aday tercihlerini çevrimiçi yoklama ile belirledi.

        Ahmet Büyükgümüş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, temayül yoklamalarının partinin en çok önem verdiği, teşkilatı adaylıklar, başkanlıklar ve meclis üyelikleri konusunda dinlediği, kararlarını aldığı bir platform olduğunu söyledi.

        Temayül yoklamasında sadece bir isim önerisinde bulunmakla birlikte teşkilatın mevcut başkanların da performansını değerlendirdiğini ifade eden Büyükgümüş, "Doğrudan demokratik katılım örneği olarak bu çalışmayı AK Partimiz kurulduğundan itibaren güçlü bir şekilde sürdürüyor. Temayül yoklamasıyla 2024 seçimlerinde Çanakkale'de çok güçlü bir sonuç almayı hedefliyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılının şehircilik anlamında kapılarını aralayacak bir sonucu, Çanakkale'mizde ve Türkiye'nin her köşesinde alacağız. Bu temayül de onun başlangıç noktası olacak." dedi.

        Temayül yoklamalarının ardından aday belirleme sürecine ilişkin de bilgi veren Büyükgümüş, temayülün ardından anketler yaparak ve "gizli müşteri" diye tabir ettikleri bir araştırma yöntemini de kullanarak en doğru adayı kararlaştırmaya çalıştıkları bir yöntem uygulayacaklarını aktardı.

        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da Çanakkale'de ilçe ve beldelerle birlikte 45'in üzerinde aday adaylığı başvurusu yapıldığını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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