Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (4)

LAPSEKİ-GELİBOLUSEFERLERİDURDURULDU

Çanakkale´de etkili olan fırtına gece boyunca etkisini gösterdi. Bölgede gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı kuzeyden, güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Çanakkale Liman Başkanlığı'nın olumsuz hava şartlarından dolayı aldığı kararla, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler geçici olarak durduruldu.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,