Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (3)

ÇANAKKALEBOĞAZITEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale´de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgede gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle saat 23.00 itibariyle Çanakkale Boğazı kuzeyden, güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın kuzeyden, güneye kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.