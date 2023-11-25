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        Çanakkale´de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        ÇANAKKALE´ninBayramiçilçesinde otomobilin çarptığı Hamit K. (39) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:20
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        Çanakkale´de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        ÇANAKKALE´ninBayramiçilçesinde otomobilin çarptığı Hamit K. (39) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Türkmenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ezine'den Bayramiç istikametine giden Halil K. (48) yönetimindeki 17 YR 991 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit K.'ya (39) çaptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hamit K.´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamit K.'nın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Halil K. ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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