Çanakkale Boğazı'nda fırtına etkili oluyor

Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı, kuzeyden güneye transit gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın tek yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

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