Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice'de taşkın bölgesinde incelemede bulundu

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşkını ve su baskınları yaşanan bölgeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice'de taşkın bölgesinde incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşkını ve su baskınları yaşanan bölgeleri ziyaret etti.

        Vali Aktaş, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın ve beraberindekilerle sağanaktan etkilenen Kalkım beldesi ve Kurlar köyünde incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Vatandaşları dinleyen ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aktaş, gerekli tespitlerin yapılarak mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumların üzerine düşen görevleri ivedilikle yerine getirileceğini belirtti.

        Vali Aktaş, kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini hatırlatarak, hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

        Bölgede vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi, Kalkım Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalara devam ediyor.

        Çanakkale merkez, Yenice ve Çan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ekiplerince su baskınından etkilenen vatandaşların evlerinde temizlik çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Polyksena lahdi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nd...
        Polyksena lahdi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nd...
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Bozcaada Kalesi´ndeki kazılar, Geç Tunç Çağı'nda yerleşim bulgusunu ortaya...
        Bozcaada Kalesi´ndeki kazılar, Geç Tunç Çağı'nda yerleşim bulgusunu ortaya...