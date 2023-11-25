Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
ÇANAKKALE-ECEABATFERİBOT SEFERLERİNDE İPTAL
Çanakkale´de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale´den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat´tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri yapılamayacak.
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