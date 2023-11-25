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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:38
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
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        ÇANAKKALE-ECEABATFERİBOT SEFERLERİNDE İPTAL

        Çanakkale´de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale´den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat´tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri yapılamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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