Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye de saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00'deki seferler de aynı nedenle yapılamayacak.

Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.