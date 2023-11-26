Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına yerel feribot trafiğini aksattı Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına, yerel feribot trafiğinde aksamaya neden oldu.

Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına, yerel feribot trafiğinde aksamaya neden oldu.

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri, Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, seferlerin, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağı ifade edildi.

Boğaz, kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi trafiğine de kapatılmıştı.