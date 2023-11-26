Çanakkale'de kar yağışı başladı

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oluyor.

Kent genelinde etkili olan fırtınanın ardından, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Çanakkale'de Radar Tepesi’ndeki tarlalara kar yağışı düştüğü görülürken, Çanakkale-Çan kara yolunun bazı bölgelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Merkeze bağlı Bodurlar köyünde yer alan 930 metre yükseklikteki Ağı Dağı'nda yağış aralıklarla devam ediyor.

Lapseki ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Şahinli köyünün yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.