Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:41 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı yarın saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?

        Benzer Haberler

        Çanakkale için 'sağanak' uyarısı (2)
        Çanakkale için 'sağanak' uyarısı (2)
        Çanakkale'de seyir halindeki beton mikseri alev aldı
        Çanakkale'de seyir halindeki beton mikseri alev aldı
        Çanakkale'de orman arazisine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor
        Çanakkale'de orman arazisine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor
        Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nda doluluk artıyor
        Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nda doluluk artıyor
        Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu
        Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu