Çanakkale'de seyir halindeki beton mikseri alev aldı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, seyir halindeyken alev alan beton mikseri kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, seyir halindeyken alev alan beton mikseri kullanılamaz hale geldi.
Biga'dan Çan istikametine seyir halinde olan Tarık Dönmez idaresindeki 34 ZL 3635 plakalı beton mikseri, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen Biga Belediyesi itfaiye ekipleri, beton mikserindeki alevleri söndürdü.
Araç, kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.