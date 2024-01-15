Çanakkale'de seyir halindeki beton mikseri alev aldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, seyir halindeyken alev alan beton mikseri kullanılamaz hale geldi.

Biga'dan Çan istikametine seyir halinde olan Tarık Dönmez idaresindeki 34 ZL 3635 plakalı beton mikseri, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen Biga Belediyesi itfaiye ekipleri, beton mikserindeki alevleri söndürdü.

Araç, kullanılamaz hale geldi.