Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir çiftçiye ait koyun tek batında 6 kuzu doğurdu.

İlçeye bağlı Keçiağılı köyünde 60 yıldır koyun yetiştiriciliği yapan 78 yaşındaki Hasan Barış'ın sürüsünde bulunan kıvırcık cinsi koyun, önceki gün doğum yaptı.

Koyununun bir batında 6 kuzu dünyaya getirmesine sevinen Barış, "60 yıldan beri koyunculuk yapıyorum, ilk kez maşallah 6 tane birden oldu. Allah bereket versin." dedi.