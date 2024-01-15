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        Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir çiftçiye ait koyun tek batında 6 kuzu doğurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:02
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        Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir çiftçiye ait koyun tek batında 6 kuzu doğurdu.

        İlçeye bağlı Keçiağılı köyünde 60 yıldır koyun yetiştiriciliği yapan 78 yaşındaki Hasan Barış'ın sürüsünde bulunan kıvırcık cinsi koyun, önceki gün doğum yaptı.

        Koyununun bir batında 6 kuzu dünyaya getirmesine sevinen Barış, "60 yıldan beri koyunculuk yapıyorum, ilk kez maşallah 6 tane birden oldu. Allah bereket versin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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