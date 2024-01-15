Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir çiftçiye ait koyun tek batında 6 kuzu doğurdu.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir çiftçiye ait koyun tek batında 6 kuzu doğurdu.
İlçeye bağlı Keçiağılı köyünde 60 yıldır koyun yetiştiriciliği yapan 78 yaşındaki Hasan Barış'ın sürüsünde bulunan kıvırcık cinsi koyun, önceki gün doğum yaptı.
Koyununun bir batında 6 kuzu dünyaya getirmesine sevinen Barış, "60 yıldan beri koyunculuk yapıyorum, ilk kez maşallah 6 tane birden oldu. Allah bereket versin." dedi.
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