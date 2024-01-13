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        Para ve altınlarını kaptıran kadın, bir gün sonra başka dolandırıcıları yakalattı

        ÇANAKKALE'de, para ve altınları telefon dolandırıcılarına kaptıran İ.S. (80) adlı kadın, bir gün sonra kendisini aynı yöntemle dolandırmaya çalışan başka şüphelileri suçüstü yakalattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:00
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        Para ve altınlarını kaptıran kadın, bir gün sonra başka dolandırıcıları yakalattı
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        ÇANAKKALE'de, para ve altınları telefon dolandırıcılarına kaptıran İ.S. (80) adlı kadın, bir gün sonra kendisini aynı yöntemle dolandırmaya çalışan başka şüphelileri suçüstü yakalattı.

        Olay, 9 Ocak'ta Lapseki ilçesi Çardak beldesinde meydana geldi. Dolandırıcılar, telefonla aradıkları İ.S.'ye kendilerini 'askeri personel' olarak tanıtıp, terör örgütüne karıştıklarını, bu olaydan kurtulması için para vermesi gerektiğini söyleyip, ikna etti. İ.S., 25 çeyrek altın, 1 yarım altın, 4 tam altın, 3 altın zincir, 33 gram altın bilezik, 400 euro ve 20 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Parayı ve altınları alan dolandırıcılar kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        10 Ocak'ta da İ.S.'yi bu kez başka kişiler telefonla arayıp, yine aynı şekilde dolandırmaya çalıştı. Bu defa dolandırılacağını anlayan İ.S., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda, bu seferki şüphelilerin Y.K. ve M.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, İ.S.'yi dolandırmaya geldikleri sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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