Gelibolulu itfaiyecilerden kendilerine şiir yazan öğrencilere ziyaret

Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kendilerine şiir yazan öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulunun 1D sınıfı öğrencileri, itfaiyeciler için şiir yazıp ulaştırdı.

Çocukların bu davranışlarından duygulanan itfaiyeciler, öğrencilere jest yaparak itfaiye aracıyla okula gitti.

Vardiya çavuşu Hüseyin Keskin'in de katıldığı ziyarette itfaiyecileri karşılarında gören öğrenciler, aracı yakından inceleyip görevli ekiplerle ilgili bilgi aldı.​​​​​​​

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