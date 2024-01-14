Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot, Sahil Güvenlik botu "KB-111" tarafından durduruldu.

Lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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