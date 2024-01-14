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        Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 14.01.2024 - 22:24
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        Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvacık açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot, Sahil Güvenlik botu "KB-111" tarafından durduruldu.

        Lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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