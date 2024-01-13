AFAD'dan Biga Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine eğitim

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce belediyeye bağlı arama kurtarma ekibine eğitim verildi.

Biga Belediyesi bünyesinde "Hafif Arama Kurtarma Ekibi" kuruldu.

AFAD tarafından İtfaiye Müdürlüğünde yapılan teorik eğitimlerin ardından Çanakkale'deki tatbikat sahasında uygulamalı olarak Arama Kurtarma Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde, afetler ve çeşitli etkenler sonrası oluşabilecek çökme, yıkılma ve diğer olaylar da uygulanması gereken konular ele alındı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, hızlı ve etkili müdahale sağlamak amacıyla ekip oluşturduklarını söyledi.

Eğitim kapsamında, afetlerin ardından ortaya çıkabilecek çeşitli senaryolara karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrendiklerini anlatan Erdoğan, "Bu eğitimler, personelimizin acil durumlar karşısında daha etkili ve koordineli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak. Hemşehrilerimizin güvenliği için sürekli olarak hazırlıklı olmak, her türlü afet durumunda en hızlı ve profesyonel müdahaleyi gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biga'mıza daha güvenli bir çevre sunma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.