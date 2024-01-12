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        Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:10
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        Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ve "KB-4304" botu ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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