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        Lapseki'de yaşlı kadını ikinci kez dolandırmak isteyen şüpheliler JASAT ekiplerince yakalandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, telefonla aradıkları yaşlı kadını ikinci kez dolandırmak isteyen 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:30
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        Lapseki'de yaşlı kadını ikinci kez dolandırmak isteyen şüpheliler JASAT ekiplerince yakalandı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, telefonla aradıkları yaşlı kadını ikinci kez dolandırmak isteyen 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

        Çardak beldesinde yaşayan İ.S'ye (80) telefonda kendilerini polis istihbarat görevlisi olarak tanıtan zanlılar, yaşlı kadından 25 çeyrek altın, bir yarım altın ve 4 tam altın ile 3 zincir, 33 gram bilezik, 400 avro ve 20 bin lira aldı.

        İ.S'nin başvurusu üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, şüphelilerin Y.K. ve M.K. olduğunu tespit etti.

        Kadını tekrar dolandırmak isteyen iki zanlı, suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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