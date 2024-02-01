Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valisi Aktaş'tan evi yangından zarar gören aileye ziyaret

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Fevzipaşa Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 08:51 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Valisi Aktaş'tan evi yangından zarar gören aileye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Fevzipaşa Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti.

        Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şuayip Üner, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Pulluk ve AFAD Müdür Vekili Abbas Aslan ile ziyaret ettiği aileye, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Yanan evde incelemelerde bulunan Vali Aktaş, valilik olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Aktaş tarafından verilen talimatla Çanakkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca evleri zarar gören aileye acil ve temel ihtiyaçlarını karşılaşmaları amacıyla nakdi yardım yapılarak, konutun onarımı için çalışma başlatıldı.

        Aile fertlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından psikolojik destek, ailenin çocukları için de sosyal destek hizmeti verilmeye başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Göçmen krizi sürüyor!
        Göçmen krizi sürüyor!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında botları arızalanan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında botları arızalanan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Av yasağı sonrası Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu
        Av yasağı sonrası Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu
        Biga Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Biga Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal (2)
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal (2)