Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler! - Futbol Haberleri

Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler! Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yarın deplasmanda Getafe'ye karşı oynayacakları La Liga erteleme maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Ajanslar Giriş: 31.01.2024 - 20:22 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:22 facebook

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İtalyan teknik adam, Arda ile ilgili yöneltilen bir soruya, şu yanıtı verdi:

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"İyi yolda ilerliyor. Fiziki olarak her geçen gün daha iyi ve İspanyol futbolunun yoğunluğuna alışıyor. Ama her zaman söylediğim gibi, sabırlı olmak gerek.