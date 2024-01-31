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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler! - Futbol Haberleri

        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yarın deplasmanda Getafe'ye karşı oynayacakları La Liga erteleme maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.01.2024 - 20:22 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:22
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        İtalyan teknik adam, Arda ile ilgili yöneltilen bir soruya, şu yanıtı verdi:

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        "İyi yolda ilerliyor. Fiziki olarak her geçen gün daha iyi ve İspanyol futbolunun yoğunluğuna alışıyor. Ama her zaman söylediğim gibi, sabırlı olmak gerek.

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        Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var. Tüm ülke onu Real Madrid'de oynarken görmek istiyor. Ama bu çocuk 18 yaşında. Zamanı gelecek."

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        Arda, şimdiye kadar sadece Kral Kupası'nda ilk 11'de sahaya çıkarak 59 dakika oynamış, Atletico Madrid'e karşı oynanan Süper Kupa yarı finali ve son oynanan deplasmandaki Las Palmas maçlarında ise son dakikalarda sahaya girmişti.

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        Madrid'in Gatafe kadrosu da açıklanırken Arda da kadroda yer aldı.

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        TRANSFER BELİRSİZLİĞİ

        Öte yandan Real Madrid'de Toni Kroos, Luka Modric, Jose Ignacio Fernandez (Nacho) ve Lucas Vazquez'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasıyla ilgili İspanyol basınındaki tartışmalar devam ediyor.

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        Öte yandan Real Madrid'de Toni Kroos, Luka Modric, Jose Ignacio Fernandez (Nacho) ve Lucas Vazquez'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasıyla ilgili İspanyol basınındaki tartışmalar devam ediyor.

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