Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal (2)
ÇANAKKALE-ECEABATHATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale´de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
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