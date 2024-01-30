Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal (2)

ÇANAKKALE-ECEABATHATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale´de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.