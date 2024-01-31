Aydın'da daha önce 4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki Nurten Arzıman'ın evinden belediye ekipleri, 3 kamyon çöp çıkardı. Evin daha önce 4 defa temizlendiği öğrenildi
Giriş: 31.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:36
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Zafer Mahallesi 12. Sokak'ta tek başına yaşayan Nurten Arzıman'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları muhtar Mustafa Certel aracılığıyla durumu Kaymakamlığa bildirdi.
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Söz konusu eve Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
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Ekipler, alınan izinle Arzıman'ın tek yaşadığı müstakil evde temizlik yaptı.