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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:30
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik il merkezi ile Lapseki ve Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramalarda, 11 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 565 gram esrar, 12 sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, öğütücü, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği kartuşu

        ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aralarında yabancı uyruklu S.E'nin de yer aldığı zanlılar S.F, H.A.P, H.A, E.Ö, E.G, S.K. ve Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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