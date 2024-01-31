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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

        ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:00
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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        ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında; bu sabaha karşı merkez, Lapseki, Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.F., H.A.P., H.A., E.Ö., E.G., S.K., Ö.Ö. ve yabancı uyruklu S.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 1 kilo 565 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 sentetik hap, öğütücü, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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