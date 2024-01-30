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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

        ÇANAKKALE'ninyüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Ekipler, yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:30
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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
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        ÇANAKKALE'ninyüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Ekipler, yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün yapılan uyarının ardından kentte fırtına ve kar yağışı etkili oluyor. Merkez, Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı nedeniyle yollar, beyaza büründü. Çanakkale İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler merkezde 1, Bayramiç'te 3, Biga'da 2, Çan'da 2, Lapseki'de 2 ve Yenice'de 3 olmak toplamda 13 ekip beyaza bürünen yollarda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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